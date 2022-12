Lisset anuncia entre lágrimas su salida como conductora de Sale el Sol

Ciudad de México.- A pocos días de que Gustavo Adolfo Infante adelantara en su canal de Youtube, que apartir de enero Sale el Sol tendrá cambios, ya que el viernes Lisset sorprendió al anunciar que a partir del 2 de energo ya no estará entre los conductores del matutino.

En una de las dinámicas del programa, donde los integrantes agradecieron por lo vivido en el año, la cantante comenzó a llorar y reconoció a sus compañeros por lo aprendido en esos seis meses, además de anunciar su salida.

Ha sido el año más aleccionador, más difícil, doloroso de mi vida, soy muy empática con Joanna, con Poncho, por las pérdidas que hemos tenido. Mi padre que para mí ha sido mi todo, y que casi se me va mi madre, pero afortunadamente no, e hicimos hasta lo imposible para que se quedara con nosotros, y ese es el mejor motivo para seguir viviendo”

Inició la famosa.

Cambios en su vida privada

Lisset mencionó que pasó por diversos cambios en su vida privada como ayudar a su hija a sanar su relación con Lisardo y afrontar su regreso a los escenarios tras la muerte de su padre, el maestro Willy Gutiérrez. “Mi roca, quien me preparó, a nivel artístico, pues se me fue. Regresar al teatro fue muy complicado, hice ‘Fiebre de sábado por la noche’, y fue una obra que hice con mi papá hace 20 años, entonces fue una obra que yo sabía que me la estaba mandando él”, explicó con la voz entrecortada.

Por estos motivos, desveló que su incursión como conductora de televisión le dio mucha emoción. “A partir de la mitad del año para acá salió el sol para mí, porque llega mi querida Ale Luck, que voy a estar inmensamente agradecida contigo por esta oportunidad. Me regalaron una familia que jamás pensé tener, una familia de guerreros”, declaró con lágrimas desbordadas.

Del mismo modo, la intérprete remarcó que gracias al matutino aprendió a vivir día a día y anunció que a partir del próximo año no formará parte de su elenco.

“Los ciclos empiezan y terminan, y la verdad es que me voy muy agradecida. A partir del 2 de enero no estaré más aquí, toca volar a otros rumbos, otros lares, pero me voy tan feliz, porque de verdad que esta familia elegida nunca la había tenido, tengo mis rocas, y a los mismos de siempre, pero está familia que formaron tan poderosa, no lo había hecho nadie y no lo tiene nadie”, finalizó.