Lissandro acusado de violencia doméstica por su expareja

Ciudad de México.- El cantante Lisardo protagoniza la polémica con su ex esposa, ya que Pamela Rodríguez confesó en 'Sale el Sol' que el músico la victimaba con violencia familiar.

Lisardo y yo comenzamos nuestra relación hace dos años y medio, todo marchaba muy bien, teníamos una convivencia increíble, es lo que puedo decir, pero este fin de semana él me mostró algo que nunca creí que fuera a hacer eso. Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa, me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije ‘que yo ya no quiero estar contigo’, se me avienta encima y me empieza a agredir... No sabía que hacer, yo quería huir de ahí, trate de salir de la casa, no me permitía salir de la casa, me aventó la puerta para que yo no la pudiera abrir, entonces regreso a la habitación para ir por el teléfono y le llamo a uno de sus amigos, que estaba por ahí, para que fuera por mí, porque yo ya no podía estar ahí”