Lisa de Black Pink usó un diseño mexicano en su nuevo video

MÉXICO.- Black Pink es la banda femenina de K-Pop que se apoderó de la industria musical, pero también de la moda. Las cuatro integrantes del grupo se han convertido en embajadoras de grandes casas de moda y de joyería, como Tiffany y Cartier. La rapera Lisa es embajadora de Celine y Bulgari y recientemente lanzó su primer álbum como solista, LALISA.

Apenas van un par de días del lanzamiento de su nueva canción y el video musical ya suma más de 90 millones de vistas, además de que se ha mantenido como el número uno en las tendencias de la plataforma.

Una de las cosas del video que más sorprendió a sus fans fueron los diversos looks que usó la cantante y sobre todo uno en particular que es obra de un diseñador mexicano. La cantante tailandesa eligió vestir un look total de NoName con falda y un blazer con estampado inspirado en legendarias bandas de rock como Kiss y Iron Maiden, pero también en iconografía mexicana como la virgen de Guadalupe, el calendario aztecas y otros detalles.

Lisa Queen el diseñador MEXICANO EN ESTE OUTFIT wauuu LISA-MEXICO ������������ #LISAonFallon pic.twitter.com/KrhXZJxJmM — Lil justin (@Liljustin194) September 11, 2021

En la espalda del blazer destaca el estampado de Kiss entre otros símbolos recurrentes en la marca del diseñador Jonathan Morales, quien ha expresado su orgullo por tener el honor de trabajar con una artista de la talla de Lisa. “Forever te amo lisa hiciste mi mundo al escoger mi ropa”, escribió en un tweet.

Ver la etiqueta en esa prenda de mi marca en #LISA #BLACKPINK es todo lo que hace que mis años de chingarle en la moda valgan la pena #blink forever te amo lisa hiciste mi mundo al escoger mi ropa pic.twitter.com/o80ygdC91P — Jonathan Morales (@Jonathanmogar) September 10, 2021

Orgullo mexicano

Los seguidores mexicanos de la cantante también se sintieron halagados de que su país esté involucrado en la producción de un proyecto como este. También manifestaron sus deseos por adquirir la prenda para vestir igual que su cantante favorita; sin embargo, el precio de las dos piezas juntas suman 10 mil pesos, la falda cuesta 3,100 pesos y el blazer 6, 900.

Lisa uso el diseño de una marca mexicana ��

Yo no pedí nacer en México, solo tuve suerte ��#LALISA pic.twitter.com/aT0Y05v7W5 — Gerry_41 (@gerardino0345) September 10, 2021

Cabe señalar que el público mexicano ya había visto la falda antes. Se trata de la prenda que eligió Belinda para su participación en La Voz México, la cantante mexicana acompañó el diseño con unas medias altas del mismo estampado y un top de brillos.