Lisa Marie Presley, hija de Elvis, muere a los 54 años tras hospitalización por paro cardíaco

WEST HILLS, California.- Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, murió este jueves a sus 54 años luego de ser hospitalizada ese mismo día, dijo su madre en un comunicado.

Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley en un comunicado el jueves por la noche. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Priscilla Presley confirmara que Lisa Marie Presley fue llevada de urgencia al hospital el jueves temprano.

Los paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa de Calabasas a las 10:37 horas luego de un informe de una mujer con un paro cardíaco completo, según Craig Little, portavoz del departamento de bomberos del condado. Los registros de propiedad indican que Presley residía en esa dirección.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después, dijo Little. Una declaración posterior del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que los paramédicos realizaron RCP y “determinaron que la paciente tenía signos de vida” antes de llevarla de inmediato a un hospital en las cercanías de West Hills.

La ciudad de Calabasas está ubicada entre las estribaciones de las montañas de Santa Mónica y Santa Susanna, a unas 30 millas (50 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

La noticia de la hospitalización de Presley fue reportada primero por TMZ y luego confirmada por la revista People.

Presley, de 54 años, asistió a los Globos de Oro el martes para celebrar el premio de Austin Butler por interpretar a su padre en "Elvis". Llamó a su actuación "alucinante" durante una entrevista en la alfombra roja con "Entertainment Tonight".

Realmente no sabía qué hacer conmigo misma después de verla”, le dijo a ET sobre la película de Baz Luhrmann. "Tuve que tomar como cinco días para procesarlo porque era tan increíble, tan acertado y tan auténtico que, sí, ni siquiera puedo describir lo que significaba".

Sólo unos días antes de eso, estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland, la mansión donde vivía Elvis, para celebrar el aniversario del nacimiento de su padre el 8 de enero.

Presley había escrito recientemente un ensayo publicado en People sobre "la horrible realidad" de su dolor tras la muerte por suicidio de su hijo Benjamin Keough en 2020. Presley también es madre del actor Riley Keough y de dos hijas gemelas.

He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más que nadie en mi vida y de alguna manera, he llegado hasta aquí”, escribió en agosto.