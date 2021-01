Lisa Kudrow: Confirma inicio de grabaciones de reencuentro de "Friends"

ESTADOS UNIDOS.- Por fin llega uno de de los momentos más esperados de los 2021 para los fans de una las series de televisión más importantes de la historia: el reencuentro de los actores de Friends.

Los protagonistas de la ficción se reúnen en un especial producido por HBO Max, una plataforma que desembarcará en España a mitad de año.

La pandemia hizo que se cancelara dos veces el rodaje que traía de vuelta a Mónica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel y Joey, pero finalmente Lisa Kudrow, la intérprete que dio vida a la ingenua e inocente compositora, ha confirmado en una entrevista en el podcast de Rob Lowe que las grabaciones ya han comenzado.

"Ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pregrabación, así que definitivamente lo vamos a hacer, porque ya hemos hecho algo", expresó.

Así, Kudrow también aclaraba que la reunión "no es un reinicio" de la popular serie. "No es como algo con guion, no estamos interpretando a nuestros personajes de nuevo", explicaba.

"Somos nosotros reuniéndonos, que es algo que suele suceder bastante, pero este encuentro nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004 cuando paramos de grabar. Creo que será genial", añadía la actriz.

¿Cuándo podremos ver a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer entonces? Aunque no hay una fechas confirmada, otro de los intérpretes, Matthew Perry, confesaba el pasado mes de noviembre que el próximo marzo podremos disfrutar de ellos.

"La reunión de amigos se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", escribía en un mensaje a sus seguidores.

Lo cierto es que la producción de este reencuentro se ha retrasado por unos motivos muy concretos. El equipo de Friends quería grabar "de forma tradicional" y "con público".

"No queríamos hacerlo de repente por videollamada, con seis cuadros de gente grabándose en sus cocinas y habitaciones", declaraba a Variety el presidente de Warner Media, Bob Greenblatt.

Los actores serán los productores ejecutivos del evento internacional y sus creadores originales de la serie, Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, también formarán parte del equipo en este especial de la ficción.

La noticia de las grabaciones llega cuando muchos de los seguidores de la serie se quedaban casi huérfanos a la hora de poder ver a los amigos más famosos de la televisión en las plataformas de pago.

Y es que, desde el uno de enero, la mítica sitcom desaparecía de los catálogos de Netflix y Amazon para solo estar disponible en HBO.