Lis Vega se mete a la cocina y baila en lencería

CIUDAD DE MÉXICO.- Lis Vega no deja de impactar a sus seguidores en Instagram, esta vez con un par de videos en los que aparece bailando en lencería.

La cubana de 42 años presume sus pronunciadas curvas y ejercitado cuerpo mientras promociona, desde la cocina, una dieta semanal.

Sus seguidores le envían halagadoras palabras por lo sensual que se ve en estos recientes videos en los que además de su figura, algunos no han dejado de mencionar los notorios cambios en su rostro.

Lis Vega se ha sometido desde hace un año a diversos procedimientos estéticos, cuyos resultados han desatado polémica entre sus seguidores, quienes a través de sus redes sociales le piden que ya no se haga nada más porque ya está irreconocible, pero ella tiene otra opinión.

"Este cuerpo es terrenal y es prestado, lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me sienta bien, es una decisión personal; pero hay gente que le gusta sino no crecerían tanto mis redes sociales", expresó en una entrevista reciente con.

Para ella tener 42 años y lucir física y emocionalmente como siempre había querido es una bendición, pero aseguró que esto no ha estado exento de tropiezos de los cuales se ha sabido levantar, pero al día de hoy ella se siente feliz con los resultados.