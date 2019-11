Lis Vega le presta más de 600 mil pesos a su ex y no se los ¡paga!

CIUDAD DE MÉXICO.- Lis Vega está pasando un momento complicado por culpa de su ex marido Mauro Riveros.



La cubana confesó en el programa De Primera Mano, que quien fuera su pareja abusó de su confianza, pues le robó dinero.



La cantante explicó que duró 5 años con el modelo, tiempo en el que le prestó 10 mil dólares (190 mil pesos aproximadamente) para comprar un terreno y 500 mil pesos de un préstamo para un negocio que nunca puso y una camioneta que ella sigue pagando.



Lo que me haya hecho ya no me importa. Yo lo único que le pido al señor es que me devuelva mi dinero para poder pagar la deuda que me dejó", dijo.



La también bailarina sigue muy dolida, pues el actor se portó muy mala onda, ya que ella le dio su amor, confianza y hasta su lana.



"Él se tenía que ir como cuando regresó, sin nada. Estoy decepcionada. No quiero ni verlo. Quiero recuperar mi crédito, que me ha costado años. Que se responsabilice de sus actos, que no sea cobarde", añadió.



Vega, junto a sus abogados, compartió que interpuso una querella por abuso de confianza, por la cual el conductor podría ir a parar a la cárcel de encontrarlo culpable.



La actriz finalizó diciendo que le entristece que de lo único que la gente esté al pendiente es del bótox que se ha inyectado, ya que ella ha pasado por varios tragos amargos en los últimos meses, como enfrentar la endometriosis y los problemas financieros contra Riveros.



Mauro participó en un reality show de parejas, llamado Inseparables, con Ingrid Brans, quien era su novia en ese momento, pero al parecer la relación no prosperó.