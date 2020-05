Lionsgate transmitirá ''John Wick'' este viernes

Si eres uno de los fanáticos de John Wick, tenemos buenas noticias para ti, este viernes podrás disfrutar de la película mediante Lionsgate.

John Wick estará disponible para ver en línea este viernes 8 de mayo, como parte de los esfuerzos de Lionsgate para ayudar a recaudar fondos para los trabajadores de cine durante la pandemia de COVID-19.

Según información de We Got This Covered, todo el apoyo se realizará a través de la Fundación Will Rogers Motion Pictures Pioneers.

La transmisión comenzará a las 9 p.m. ET a través de Lionsgate Live, donde los fanáticos de la saga, como de Keanu Reeves, podrán disfrutar de una noche de acción.

Una celebración repleta de estrellas de la experiencia cinematográfica teatral presentada por Jamie Lee Curtis y presentada en VIVO. Beneficiando a la Fundación Will Rogers Motion Picture Pioneers, dedicada a ayudar a las personas que trabajan en la industria cinematográfica y actualmente brindando asistencia financiera a los empleados del teatro afectados por la crisis COVID-19.

Más allá de la transmisión del viernes por la noche, John Wick no volverá hasta que el Capítulo 4 titulado apropiadamente llegue a los cines el 27 de mayo de 2022. Y sí, lo leíste bien; La secuela de acción de Lionsgate se retrasó recientemente por un año completo. En parte debido al hecho de que Keanu Reeves tiene otra secuela de acción para terminar (léase: The Matrix 4) una vez que es hora de aliviar las restricciones de bloqueo. Estén atentos para más en ese frente.