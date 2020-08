Lionel Ferro mantiene el amor en la pandemia

A sus 25 años de edad, Lionel Ferro tuvo que enfrentar varios retos con la pandemia: el de seguir produciendo música y ser papá primerizo de un bebé de un año.

No ha sido fácil para el cantante argentino y su pareja, la modelo Amira Chediak, sostener su relación durante esta pandemia, sin embargo, el optimismo los ha ayudado a mantenerse.

"Hubo momentos de ruptura en la pareja, en el transcurso de la cuarentena sí peleamos como cualquier pareja y más en el encierro y con una bebé, como cualquier pareja es algo normal, pero logramos superarlo y ahora estamos bien, como que tenemos que ir aprendiendo justo de esto", contó Lionel Ferro en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recientemente Ferro estrenó el tema "Si las cosas se dan", que habla acerca de la permanencia del amor aún con las adversidades.

"Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero, quiero hacerte feliz, pero aún dudo de mí", dice la letra de la canción que compuso con sus productores colombianos y con la que también se identifica.

"Me parece que todas las parejas sufren ese momento de separación y de ruptura porque es difícil salir, tienen que adaptarse a no poder convivir, no hacer las cosas que antes hacían y ahí vienen los choques que da esta cuarentena, pero siempre hay que buscar la forma de aprender y superar esos momentos de separación".

Como influencer, con más de seis millones de seguidores Lionel está consciente de la responsabilidad que conlleva ser ejemplo de muchos jóvenes, por lo que intenta que sus mensajes sean familiares y considera que esta situación ha sido benéfica para las personas que se manejan en las redes sociales.

"Creo que en las redes sociales está pasando lo que hubiera pasado en tres años, como que se posicionaron muy bien y me parece que está bueno porque es un lugar de trabajo para mucha gente y quizas empresas y gente que no entendía, se están dando cuenta y ya todos entienden lo que son las redes y lo que significan", afirmó el intérprete, quien además prepara un nuevo disco.