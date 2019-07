Linkin Park recuerda a Chester Bennington a dos años de su partida

HERMOSILLO, Sonora.- La mañana del 20 de julio del 2017 pasaría a la historia como la fecha en la que el rock perdería a una de sus más icónicas voces: Chester Bennington.

La muerte del vocalista de Linkin Park tomó a todos por sorpresa, sobre todo a sus fieles seguidores, quienes aún lamentan la partida de su héroe.

Dos años después, el mundo lo sigue recordando y brindando homenajes por medio de redes sociales, sobre todo sus amigos y compañeros de la banda, como Mike Shinoda, quien le dedicó una foto y unas palabras.

‘‘Realmente no quería publicar hoy, pero también pensé que sería extraño no publicar. No quiero que el día que Chester se fue se marque como un "evento". Prefiero celebrar su cumpleaños, celebrar los aniversarios del álbum, celebrar los innumerables momentos que nuestra maravillosa familia de LP ha tenido juntos. Hoy, solo cuídate’’.

Por otra parte la cuenta oficial de la banda no se quedaría atrás y también recordó al cantante e invito a sus seguidores a compartir canciones y fotografías de Chester.

Remembering Chester today. Feel free to share your favorite photo or video of Chester / LP below. pic.twitter.com/vHmzCZVYCb — LINKIN PARK (@linkinpark) 20 de julio de 2019

El cuerpo de Chester Bennington, de 41 años, fue hallado ahorcado en una de las habitaciones de su casa en Palos Verdes, California, el mismo día en el que cumpliría años su mejor amigo Chris Cornell, quien también se habría quitado la vida dos meses antes.

El rockero estaba casado con Talindan Bennington y dejó seis hijos, algunos de su pasado matrimonio con Samantha Bennington.

Ese mismo día, tan sólo horas antes de suicidarse, el video Talking To My Self, de Linkin Park, habría sido publicado en redes sociales.

Chester tenía problemas con las drogas y el alcohol, incluso confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Ahora su legado musical es recordado por millones de personas que aún admiran su trabajo.