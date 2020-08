Linkin Park festeja vigésimo aniversario de 'Hybrid Theory' con una edición de lujo

ESTADOS UNIDOS.- Con la intención de conmemorar el vigésimo aniversario de "Hybrid Theory”, Linkin Park lanzará una edición de lujo que se publicará el 9 de octubre.

El set incluirá demos, caras B, DVD y más de 90 minutos de secuencias de video junto con otras cosas extras. El grupo mostró una vista previa del set con "She could not" de 1999.

La banda quería involucrar a sus fieles fanáticos ene este proyecto, por lo que los invitaron a contribuir y compartir arte, fotos y recuerdos de los primeros días de la banda.

La reedición estará disponible en múltiples configuraciones, incluida una caja Super Deluxe, un juego de cajas de vinilo, un CD Deluxe y una versión digital. La caja de edición limitada Super Deluxe consta de cinco CD: el "Hybrid Theory" original, su disco de remezclas "Reanimation", B-Side Rarities con 12 pistas lanzadas anteriormente de la era de los álbumes, "LPU Rarities" con 18 pistas que solo circularon el club de fans de Linkin Park Underground (LPU) y "Forgotten Demos" con 12 canciones inéditas, incluida "She Couldn't".

Además, según información de Variety, la Super Deluxe Box cuenta con tres DVD, incluida una réplica directa del FRAT PARTY EN EL PANKAKE FESTIVAL original, PROJEKT REVOLUTION 2002 que captura una hora de imágenes en vivo inéditas de Las Vegas y San Diego (más la secuela de 45 minutos de FRAT PARTY EN EL FESTIVAL DE PANKAKE titulado La secuela del peor nombre con el que hemos llegado, compuesto por imágenes y entrevistas entre bastidores que antes no estaban disponibles), y otro DVD EN VIVO con conciertos completos de The Fillmore 2001 en San Francisco y Rock AM Ring 2001 en Alemania. Además, incluye tres LPS de vinilo: el Hybrid Theory original (1 LP), Reanimation (2 LP) y disponible por primera vez en vinilo el Hybrid Theory EP, un LP de seis pistas con grabado en la cara 2. Además, Al cassette de 2 pistas original del equipo de la calle, los fanáticos también reciben un impresionante libro ilustrado de 80 páginas con contribuciones de miembros de la banda y fotografías inéditas, así como una réplica laminada de la gira y un póster de gran tamaño del difunto vocalista Chester Bennington. Además, los miembros de la banda Mike Shinoda y Joe Hahn y el director de arte original de Hybrid Theory y el director de arte de reedición Frank Maddocks proporcionaron tres litografías de arte nuevo a Super Deluxe Box.

La caja de vinilo Hybrid Theory incluye la Hybrid Theory (1 LP) y Reanimation (2 LP) originales, así como las Rarities del lado B (1 LP). Este será el único formato que incluirá un vinilo de B-Side Rarities. El CD Deluxe muestra la teoría híbrida original y las rarezas del lado B con un folleto de 16 páginas.