Linet Puente toma terapia tras infidelidad de su ex

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cosas no han sido fáciles para Linet Puente, quien tomó la difícil decisión de separarse de Carlos Luis Galán por serle infiel con una periodista de Azteca.

Dispuesta a salir adelante por el bien de su pequeño hijo Noah, la conductora de “Ventaneando” ha incurrido a la terapia para sobrellevar la situación, especialmente ahora que su ex presumió su amor a los cuatro vientos por Liz Basaldúa.

Sí ha sido muy difícil, creo que todos lo saben y lo dije en el programa, este año me tocó vivir la separación del papá de mi hijo y fueron semanas muy pesadas, muy difíciles”, aceptó en “Ventaneando”.

“Cuando te acercas a las personas adecuadas, te dejas ayudar y entiendes que no puedes hacer las cosas sola, porque a veces no puedes sanar sola y necesitas la ayuda de la gente, dejarte apapachar, consentir, dejarte caer en ese seno familiar tremendo que todos tenemos con los amigos o los jefes”, continuó.

Puente también dijo que busca hacer distintas actividades para ayudar en su recuperación, como la terapia psicológica y el ejercicio.

“Recibir ayuda terapéutica, psicológica, empecé a hacer ejercicio; son muchas cosas que tenemos que hacer a veces cuando atravesamos este tipo de cuestiones y las tienes que hacer de manera disciplinada y hacer una práctica para que tu cabeza y tu corazón empiecen a sanar... sí puedo decir que no hubiera salido adelante sin este ejército de gente que tengo alrededor, con quien no me importó compartir los detalles más íntimos con tal de salir adelante y lo sigo sacando”, detalló.

Y los resultados han sido buenos, pues la conductora aseguró sentirse mucho mejor.

“Les puedo decir que hoy me siento más tranquila, más contenta y empiezo a ver los frutos de ser humilde, tomar terapia y de decir ‘no puedo ¿me ayudas?”, agregó.

A pesar de esta traición, Linet sigue creyendo en el amor, y estará abierta a una nueva oportunidad con alguien más cuando esté lista.

“¡Yo siempre voy a creer en el amor! ... Yo creo en el amor, me gusta ser una mujer que está acompañada de un hombre, sólo que tocará escoger a un hombre distinto. Estoy abierta, estoy dispuesta, no sé en cuanto tiempo, no sé si estoy lista para ello”, mencionó.

“En algún momento me encantará tener a una pareja que me respete, me quiera, que se comprometa sobre todo, esa es la parte más importante y que quiera a este paquete, que es Linet Puente, Noah y mis perros, muy importante”, finalizó.