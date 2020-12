Linet Puente revela supuesta traición en Ventanenado; Pati Chapoy estaría devastada

CIUDAD DE MÉXICO.-Este martes la revista TV Notas dio a conocer que la reportera Linet Puente se está divorciando.

Luego de la noticia, fue la misma conductora de Ventanenado la que confimó que se separa de su esposo Carlos Luis Galán, con quien tuvo a su hijo Noah en marzo de 2019.

Ante esto surgió un fuerte rumor de que ella sabía quién la había traicionado y filtró la información a TV Notas.

El periodista Dael Quiroz dijo que terminando el programa pidió que no se fueran, porque tenía información importante que dar.

"Linet empeiza a decir la persona que filtró esa información está senatada aquí, dicen que la cara de Pati Chapoy se encogió y se chupó más. Pati le comentó a Linet que tuviera cuidado con lo que iba a decir, porque eran un equipo y no la estaban pasando bien nadie, que la audiencia se había caído, en fin, que pensara lo que iba a decir".

Agregó:

"Linet, literalmente, lejos de asustarse, respiró y dijo: Si les estoy diciendo esto, señora Chapoy, es porque tengo las pruebas".

"Lunet comentó que la persona que estaba filtrando la información es una persona que trabaja con ellos, como parte del equipo a cuadro, y dijo que era Ricardo Manjarrez".

"Todos se callaron, todos no sabían si sorprenderse, o si ya sabían que él juega chueco. La historia es la siguiente: Ricardo era amigo de la ex pareja de Linet. Ricardo intentó entrar al Heraldo cuando al esposo de Linet le dieron un puestazo ahí, pero no pudo o no quiso contratarlo, bueno, se dice que no quiso que estuviera trabajando ahí para que no se enterara de todo lo que hacía y lo fuera a contar a Ventaneando".

"Le dijo que no se había podido, Ricardo tuvo un problema muy fuerte con Linet porque dedujo que ella le pidió a su pareja que no le diera trabajo, no sé si fue verdad o mentira".

Por último, Dael Quiroz señaló que por venganza a los dos fue que filtró la noticia del divorcio a TV Notas. Hasta ahora no se sabe si despedirán a Ricardo o solo lo suspenderán.