Lo que debes saber sobre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra

CIUDAD DE MÉXICO.- El comienzo de esta historia llena de polémica se remonta a mediados del mes de mayo, cuando TVyNovelas publicó una entrevista, cuya fuente, aseguraba que Bisogno estaba enfrentando una fuerte demanda de divorcio por parte de su esposa.

Esta persona misteriosa comentó que Cristina riva afirmaba que el conductor era una persona muy explosiva con un carácter violento y agresivo, lo que no lo hace un buen ejemplo para su hija Michaela de tan sólo tres años de edad.

Poco después se daría a conocer que estaba envuelto en un escándalo en el que se involucran sus preferencias sexuales, pues el vlogger Javier Carvajal dijo que existen capturas de pantalla que muestran al periodista haciendo una videollamada con un hombre, a quien le pide que se desnude.

Se dijo que este era el motivo por el cual podría estar separándose de su esposa Cristina Riva Palacio.

Además, declararía que Daniel es bisexual y que Cristina siempre lo supo.

Por si fuera poco, acusó a la joven de interesada, al decir que se casó con el conductor por interés, pues cuando comenzaron a salir ella siempre le pedía regalos como bolsas y joyas muy costosas, situación que él aceptaba.

El 10 de junio, La revista TV Notas publicaría en su cuenta Twitter la portada de su revista en donde se aprecia una fotografía del conductor de Ventaneando dándose un beso con otro hombre.

Según el portal de TV Notas, Bisogno, estaba muy feliz y relajado en un antro gay.

En las fotos se logra observar al periodista de espectáculos dándole un beso a un hombre cuyo nombre no se sabía en ese momento.

Hombre con el que se besó @DaniBisogno rompe el silencio y da su versión #ENTÉRATE ¡Esto es lo que declaró! #Video https://t.co/az7IYbHR4r pic.twitter.com/TGmyTmFPSN — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) June 13, 2019

A los días, Julián, el joven del beso, tras preguntas y acoso por redes sociales, decidió contar su versión de los hechos, en la que contaba que él se encontraba celebrando su cumpleaños en un antro de la Zona Rosa con sus amigas, cuando llegó Bisogno y sucedió lo que hoy es noticia, cabe señalar que el video subido a Facebook ya fue eliminado de la red social.

El hombre confirmó que sí era él quien sale en las imágenes que estaban rondando tanto en redes como en medios de comunicación.

El mismo día, el conductor de “Ventaneando”, por fin rompería el silencio y confirmaría que él y su esposa están en proceso de divorcio.

Del mismo modo, enfatizó que la conductora Raquel Bigorra lo traicionó y que había sido ella quien vendió la exclusiva de su separación matrimonial a la revista.

“Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. […] Empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Empecé a notar que iba mucho a casa de ellos [Bigorra] a platicar. […] La encaminaron para levantar una denuncia civil y penal”, detalló el conductor.

Riva Palacio se alió con quien era el abogado de Daniel Bisogno, por lo que éste contrató a Claudia Ramírez de Ritcher y su esposo Ulrich para llevar su caso.

Lejos de incriminar a su ex esposa, aseguró que era víctima de manipulación.

“Todo esto que sucedía estaba azuzado por alguien más. Fueron encaminando a Cristina por lugares terribles (…) La información que sacaron, toda, está aderezada con cosas que no existieron. Pero la base sólo la conocían Raquel y Alejandro, nuestros compadres. Después de eso, Cristina cae en cuenta que, efectivamente, la habían traicionado a ella también. (…) Lo que dijeron de Cristina es falso. Las cosas que hablaron de ella no son ciertas”, destacó.

Pero el escándalo apenas comenzaba, pues ahora Raquel Bigorra respondió a Paty Chapoy y Daniel Bisogno tras acusarla de vender la exclusiva del proceso de divorcio.

A través de su cuenta de Twitter, la también conductora no dudó en dar replica a los señalamientos que se hicieron de ella en el programa de televisión y escribió:

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar. — Raquel Bigorra (@rbigorra) June 14, 2019

Sin embargo, los usuarios no dudaron en arremeter contra Raquel y en el mismo mensaje se puede leer diversos comentarios en su contra, pues más allá de todo lo que se dijo, los internautas no le perdonan su traición a Bisogno.

Esta es toda la historia hasta el momento pero al parecer el escándalo continuará cuando Bigorra decida dar su versión.