¡Lindsay Lohan vuelve a la música con nuevo tema!

Han pasado más de 10 años desde que Lindsay Lohan anunciara su último sencillo titulado: "Bossy", Ahora después de tantos escándalos, la actriz anuncia un nuevo tema.

Según información de Toofab, en el episodio del miércoles de The Kris Fade Show en Virgin Dubai Radio, el presentador Kris Fade reveló 30 segundos de la canción llamada "Xanax".

"Se trata de ansiedad y presión y solo cuidarte a ti mismo", bromeó. "Y creo que eso es realmente genial. Creo que hay un mensaje realmente genial detrás de él".

"He escuchado la canción, es increíble", agregó. "Realmente me gusta. Probablemente esté escuchando en este momento y no solo digo eso porque es Lindsay Lohan y la conozco o lo que sea", señaló.

El nuevo single de Lindsay Lohan está on fire.

"¿Te gustaría sentarte a mi lado? Cuando me besas, no puedo respirar", canta. "Trato de alejarme de ti, pero me pones alto".

"La única persona en esta ciudad que me gusta. Supongo que puedo hacer un viaje más por la noche, solo por la noche", continúa. "Solo una razón por la que vine aquí, demasiadas personas a las que no puedo escuchar. Maldición, llegué aquí a las 10".

A fines de mayo y principios de junio, Lohan compartió un par de fotos de Instagram que la mostraban en el estudio de grabación. En ese momento, ella dijo que estaba "trabajando duro" en música nueva, y su representante le dijo a Page Six que "lanzaría música nueva en unos meses".