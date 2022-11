Lindsay Lohan quiere protagonizar una película de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Lindsay Lohan fue una de las actrices que definieron la década de los 2000 con sus multiples protagonicos en películas adolescentes y proyectos musicales, aunque a causa de problemas con el alcohol y conflictos familiares, la fama de la actriz sufrió un declive.

Sin embargo, la intérprete de "Confessions of a Broken Heart" ha decidido dejar todo eso atrás y volver más fuerte que nunca de la mano de la plataforma de streaming Netflix con su película navideña "Falling for Christmas".

Durante una reciente entrevista con Forbes, Lindsay habló sobre su nuevo proyecto y su intención de realizar una secuela en el futuro, así mismo confesó su amor por las comedias románticas y espera protagonizar muchas más en los próximos años.

En ese sentido, la actriz de "Mean Girls" reveló que su experiencia en otros géneros ha sido grata y que uno de sus sueños es protagonizar una película de acción, en especial una entrega de la Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a otros géneros, nunca he hecho una película de acción. Me encantaría hacer algo con Marvel, por ejemplo. Pero ahorita solo estoy viendo lo que se me presenta y estoy abierto a diferentes roles.