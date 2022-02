Linda Evangelista reaparece para hablar de las cirugías que le desfiguraron el rostro

MÉXICO.- Linda Evangelista ha regresado al ojo publico luego de que un tratamiento estético la dejó "brutalmente desfigurada" y "permanentemente deformada". Fue en septiembre del 2021 cuando la supermodelo de los años 90 compartió un largo texto sobre su decisión de mantenerse recluida y sobre la depresión que había nublado sus ganas de vivir.

"Me encantaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. Ya no puedo vivir así, escondida y avergonzada. Simplemente no podría vivir más con este dolor. Estoy dispuesta a hablar finalmente", contó entre lágrimas la modelo de 56 años a "People".

Linda Evangelista desvela el motivo de su 'desaparición': "He sido brutalmente desfigurada": La modelo desvela que lleva cinco años sin trabajar por culpa de una cirugía llamada criolipolisis que tuvo el efecto contrario al que quería Leer https://t.co/bnOdeqDqRS pic.twitter.com/SxXeiiUVAG — Sr.Deportes (@SrNoticiass) September 23, 2021

Linda Evangelista contó, el año pasado, que el procedimiento estético que dañó su autoestima se llama CoolSculpting de Zeltiq, el cual, dejó efectos adversos en su cara y cuerpo.

"A todos mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ‘irreconocible’".

A tres meses de esas dolorosas palabras, Linda Evangelista encontró el valor que necesitaba para exponer su transformación física. De repente, sus muslos, sus pómulos y el área del sostén no paraban de crecer aun cuando, ella cuenta, casi había dejado de comer.

#ESPECTÁCULOS | La famosa modelo, Linda Evangelista, reveló que se encuentra en una fuerte depresión después de someterse a un tratamiento estético que salió mal, ya que según ella, este procedimiento la dejó completamente deformada. #TVAztecaJaliscoDigital pic.twitter.com/NfYfM9I5Ys — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 23, 2021

"Llegué al punto de que no estaba comiendo nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza", contó Linda. Entonces, su médico le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica (HAP), el cual, es un efecto secundario que provoca que las células grasas se expandan tras el proceso de congelación.

CoolSculpting es un procedimiento autorizado por la FDA y su proceso se basa en la criolipólisis: se coloca un rollo de grasa entre dos hielos a una temperatura bajo cero para eliminarla, pero como pasa en todos los procedimientos, puede tener efectos adversos.

Interpuso una demanda

Luego de que Linda Evangelista vio su cara y cuerpo transformados, interpuso una demanda y según el texto de "People", la compañía estética se ofreció a pagarle una liposucción a cambio de mantener el caso en confidencialidad, pero ella se negó.

La modelo se sometió a dos cirugías, pero no obtuvo los resultados deseados. En las fotos que "People" publicó en exclusiva, se ven los muslos de Evangelista deformados.

Linda Evangelista con un problema gravísimo tras una operación bastante común de esculpir el cuerpo, que ha hecho de efecto secundario que aumenten sus células grasas de tamaño.

Esta desesperada y de momento sin cura. pic.twitter.com/BBnBzq8P6a — Carmen López (@__CarmenLopez) September 23, 2021

"Los bultos son protuberancias. Y son duros. Si camino sin faja con un vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar. Porque no es como un roce de grasa blanda, es como un roce de grasa dura", contó Linda. "Espero poder deshacerme de algo de la vergüenza y ayudar a otras personas que están en la misma situación que yo", comentó. "Ese es mi objetivo."