Linda Evangelista habla de su conexión positiva con Salma Hayek

Ciudad de México.- Linda Evangelista compartió detalles de su relación que tiene con Salma Hayek, actual esposa de Francois-Henri Pinault

En una entrevista para Vogue, Linda señaló que tiene una conexión positiva con la actriz, a quien recuerda como amable en situaciones complicadas.

Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó ‘¿qué quería?’, era una lista de deseos muy selecta… Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”

Señaló.

Buenos actos

Por si esto fuera poco, Linda también recordó que antes de que Hayek llegara a su casa, le había comentado que no estaba dispuesta a pasar por un buen festejo ya que se sentía enferma, pero la actriz se mostró interesada en hacerla cambiar de opinión.

“Le había dicho que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí que lo estás. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí”, contó Evangelista.

La canadiense tuvo una relación con Pinault entre 2005 y 2006, y como fruto de su romance nació Augustin ‘Augie’ James, quien actualmente es hijastro de la productora mexicana. A la postre, exactamente en el 2009, Hayek comenzó a salir con el empresario y ese mismo año se casaron. En el 2010 recibieron la llegada de su hija Valentina.