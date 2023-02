Lily Collins se sincera sobre la violencia que vivió con su expareja

ESTADOS UNIDOS.- Lily Collins, la protagonista de "Emily in Paris", confesó ante sus fans lo que vivió cuando se encontraba en una relación tóxica que tuvo hace 10 años.

Mediante el podcast titulado "We Can Do Hard Things" reveló que su expareja la menospreciaba e insultaba con palabras subidas de tono.

Para mí, mi relación romántica tóxica fue abuso verbal y emocional y que me hicieran sentir muy pequeña", dijo en el reciente episodio.



De acuerdo con su versión, la persona, cuyo nombre no mencionó: la llamaba "Pequeña Lily" y se expresaba mal respecto a su forma de vestir, además que le decía palabras como pu…



El comportamiento de su expareja logró que se sintiera insegura, incluso la silenció por mucho tiempo y alimentó sentimientos de pánico y ansiedad.

Hubo palabras horribles y luego palabras denigrantes. Me volví bastante silenciosa y cómoda en el silencio y sentí que tenía que hacerme pequeña para sentirme súper segura", externó.

Aseguró que ahora se encuentra en una relación sana y estable



Collins explicó que a pesar de que hoy mantiene una relación estable con el director de cine, Charlie McDowel, aún hay momentos en donde recuerda su pasado.

Las situaciones son completamente diferentes hace 10 años a ahora. Ese pánico es lo que todavía me puede provocar"



Relató que a lo largo del día tiene episodios en los que se siente incómoda consigo misma.

Es como un milisegundo, o menos de un milisegundo, y tu intestino reacciona, tu corazón comienza a latir y, de repente, regresas a ese momento en el que te dijeron eso hace 10 años, pero no estás en esa situación ahora y ese es el detonante y es jodidamente difícil. Es horrible", contó.



Ahora, Lily explica que la relación en su matrimonio es de mucha comunicación y solidaridad.

Los enamorados se casaron en septiembre de 2021, solo un año después de se comprometieran.



En aquel entonces, la famosa se mostró en redes sociales emocionada por una nueva etapa en su vida.

Nunca quise ser el alguien de alguien más que el tuyo, y ahora puedo ser tu esposa", escribió en redes.



Si bien se desconoce la identidad de su pareja tóxica, se le ha vinculado sentimentalmente con personalidades como: Nick Jonas, Zac Efron, Chris Evans y la también estrella de "Crepúsculo", Taylor Lautner.

