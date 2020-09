Lily Collins se compromete; ha dado el ''sí'' a Charlie McDowell

ESTADOS UNIDOS.- Nuevas campanas de boda han sonado en Hollywood, y es que una estrella se acaba de comprometer, Lily Collins.

La mañana de este viernes, la actriz sorprendió a sus seguidores con una romántica noticia, su pareja actual, Charlie McDowell, le dio el anillo de compromiso, el cual aceptó con una gran sonrisa en su rostro.

‘’He estado esperando mi vida por ti y no puedo esperar para pasar nuestra vida juntos’’, escribió la joven de 31 años mediante una publicación en Instagram en donde se le ve presumir el momento exacto en el que Charlie se arrodilló e hizo la gran pregunta.

En cuanto a quién es el afortunado, por si no lo sabes, McDowell es un talentoso director de cine y escritor estadounidense, de 37 años, originario de Los Ángeles, California.

El futuro esposo de Collins ha trabajado en películas como 'The One I Love', 'The Discovery' y 'Bye, bye Benjamin’. Cabe señalar que el romance de Lily Collins y Charlie McDowel comenzó en 2019, poco después de que el cineasta terminara su relación con Emilia Clarke.