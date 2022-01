Lilí Brillanti pide trabajo en ‘Hoy’ tras hablar mal de Galilea Montijo y la conductora reacciona

Ciudad de México.- Lilí Brillanti y Galilea Montijo siguen en controversia, pues según la periodista Martha Figueroa, la presentadora pidió trabajo en el programa Hoy después de recordar las diferencias que mantuvo hace más de 20 años con Galilea Montijo.

En la sección ¿De qué me hablas?, los reporteros retomaron la polémica que protagoniza Montijo, por lo que la conductora dijo:

“Yo siempre he dado la cara para decir ‘esto sí, esto no’, habrá gente que crea y habrá gente que no lo crea. Creo que después de 20 años solamente se le olvidó decir ¿por qué?, fue real, y se le olvidó decir ¿por qué?”.

Posteriormente, Martha Figueroa dijo que en días pasados Brillanti buscó trabajo en la televisora de San Ángel. “Yo lo que sí le recomendaría a ella, es que, si quiere estar de conductora, lo primero que hay que tener es timing, el timing es muy importante, y resulta que ella después de dar estas declaraciones viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez, nuestra productora, para venir a Hoy. Entonces no sé ¿por qué siento?, me late, que no se lo van a dar. No es buen momento para pedir chamba si acabas de hablar”.

Por último, Gali envió un contundente mensaje a su colega e incluso le sugirió recurrir a otros métodos para conseguir trabajo.

Yo creo que no (estuvo correcto), pues para ¿qué Lilí?, me hablas y me dices ‘oye, inventemos algo’, bueno no, porque no tiene mi teléfono, no somos amigas, nunca fuimos amigas, la verdad, fuimos compañeras mucho tiempo hasta que ella entendió que efectivamente era la co-conductora del programa y los productores le dijeron ‘aquí los que damos las ordenes somos nosotros, no es Galilea, aquí venimos a hacer nuestra chamba’. Nunca fuimos amigas, ni somos, ni me interesa, todavía dice al final ‘pero le deseo lo mejor’. Estás viendo que estoy escapando de los escándalos mija, ¿pues cómo?... luego van a decir ‘esta vieja peleonera’, pues si me atacas yo me defiendo”