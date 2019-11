Lila Downs y Dayanara Torres celebran el poder de las mujeres en los Latin Grammy

Lila Downs y Dayanara Torres fueron este martes dos de las estrellas de Leading Ladies of Entertainment, un galardón especial que en los Latin Grammy aplaude al feminismo y reconoce el poder de las mujeres, además de dar inicio a los actos por los premios más importantes de la música latina.



Junto a Downs y Torres, esta gala distinguió a la ingeniera de sonido María Elisa Ayerbe, a la mánager Luana Pagani, y a la ejecutiva Elsa Yep en una ceremonia íntima en la que fueron arropadas por figuras femeninas del panorama iberoamericano como la chilena Mon Laferte, la argentina Lali, las mexicanas Ximena Sariñana y Paty Cantú, o la colombiana Paula Arenas.



"Es increíble conectar con otras mujeres que llevan la batuta en su trabajo y en su vida", dijo a Efe la cantante Lila Downs, una referencia esencial de la música mexicana en las últimas décadas.



La artista subrayó que uno de los grandes obstáculos de las mujeres en la industria musical es ganarse la consideración de sus compañeros.



"Yo empecé con 'jazzistas' a cantar en los bares y recuerdo que era muy difícil lograr que se me respetara. Entonces, tuve que mostrar mi virtuosismo y así empezó el respeto. Creo que si queremos que nos respeten, también debemos respetarnos a nosotras mismas", argumentó.



Otra de las premiadas fue la actriz y modelo puertorriqueña Dayanara Torres, que fue nombrada Miss Universo en 1993.



"Son mujeres de las que me siento muy orgullosa: estoy en un grupo increíble, me siento honrada de poder estar con ellas", aseguró Torres a Efe.



La boricua, además, destacó que este tipo de galardones pueden ayudar a que las nuevas generaciones encuentren faros para orientarse y espejos en los que mirarse.



"Muchísimas niñas ven ese proceso, ven esa vida, cómo lo logré y pueden pensar: 'Ok, no es imposible, yo también lo puedo lograr'", ejemplificó.



La de hoy fue la tercera ceremonia de Leading Ladies of Entertainment que celebran los Latin Grammy, cuya gala central de premios tendrá lugar el jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).



"Es una distinción y reconocimiento que reciben mujeres profesionales y con gran conciencia social en el campo de las artes y el entretenimiento y que han hecho importantes aportes e inspiran a la próxima generación de mujeres líderes", detalla la Academia en su web sobre Leading Ladies of Entertainment.



Asimismo, las mujeres distinguidas hoy estuvieron muy bien acompañadas por grandes talentos femeninos de la música latina.



"Hay que celebrar a esas mujeres. Y hablando con otras mujeres empezamos a hacer como una cadena. Entonces es rico estar acá: todas nos vamos apoyando", comentó la colombiana Paula Arenas.



"A mí siempre me dijeron: 'Cuando un hombre da un paso, usted tiene que dar tres'. Obviamente es mucho más difícil y todo, pero una igual se lo tiene que luchar", añadió.



"Esta es mi actividad favorita de los Latin Grammy", aseguró, por su parte, Mon Laferte.



"Siento que hoy el mundo está viviendo una revolución importante que se llama feminismo. Y es una revolución hermosa en la que se busca igualdad de condiciones. Es hermoso también que en eventos tan importantes como los Latin Grammy se tenga en consideración que hoy el mundo está cambiando y que las mujeres estamos ocupando los espacios que nos fueron prohibidos durante muchos años", agregó.



Igualmente reivindicativa se mostró Lali.



"La música, como todo trabajo, como toda actividad, no deja de ser un reflejo de la calle, de lo que pasa con la gente. Y socialmente tenemos sistemas que son patriarcales y, desde ese punto en adelante, todo está empapado de esa energía, de esas decisiones y de esas visiones", dijo.



Por su parte, Paty Cantú resaltó los avances en el feminismo y en aumentar la diversidad y la inclusión en la música.



"Pero es cierto que ha sido una industria que por muchísimos años estuvo dominada por hombre", admitió.



Por último, su compatriota Ximena Sariñana acudió al acto a acompañar a su mánager Luana Pagani, hoy premiada en Leading Ladies of Entertainment.



"Un buen mánager lo es todo en tu carrera: es tu mano derecha, quien te ayuda a lograr todos tus objetivos y todos tus sueños. Detrás de cada gran carrera hay un gran 'management' (...). Mi equipo es casi 90 % femenino y estoy muy contenta porque ella tiene mucho que ver con eso", defendió.