Lil Wayne y Olivia Rodrigo abren los MTV Video Music Awards, NSYNC otorga el primer premio de la noche a Taylor Swift

LAS VEGAS.-Lil Wayne emergió para abrir los MTV Video Music Awards 2023 con una actuación de su nuevo sencillo "Kat Food". Inmediatamente después, Olivia Rodrigo llevó su video musical "Vampire" al escenario antes de interpretar su pegajoso sencillo de pop-punk "Get Him Back".

Entre las dos canciones, se reprodujeron fragmentos de sus sencillos en voz alta, simbolizando un paso de su primer álbum a su segundo.

El espectáculo ofreció muchas sorpresas en sus momentos iniciales, con la boy band NSYNC reuniéndose en el escenario para presentar el primer premio a la mejor canción pop, que fue entregado a Taylor Swift.

Los VMAs regresaron el martes por la noche, y por primera vez, solo mujeres están nominadas en la categoría de artista del año del programa. Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G y Shakira compiten por el premio de la noche.

El espectáculo estará repleto de estrellas, con Rodrigo, Cardi B, Offset, Megan Thee Stallion, Haddish y Karol G entre los asistentes. En la alfombra roja, la artista con más nominaciones de la noche, Taylor Swift, hizo una aparición. Shakira llegó con sus hijos. La cantante de música country Kelsea Ballerini y el actor de "Outer Banks" Chase Stokes hicieron juego con trajes rojos, oficializando su relación en la alfombra roja.

Los VMAs, que se llevan a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, justo fuera de la ciudad de Nueva York, serán presentados por Minaj. El año pasado, fue la presentadora junto a Lil Wayne y Jack Harlow; este año, estará sola.

El espectáculo también celebrará 50 años de hip-hop con una actuación final llena de estrellas y de diferentes generaciones: DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J y Minaj se unirán.

sabrina carpenter vino a demostrar lo que es un show de verdad #VMAs pic.twitter.com/rLbCZLQSNz— vicu 10/11 (@tinimcnuIty) September 13, 2023

Los VMAs comienzan a las 8 p.m. EDT/PDT el martes y se transmitirán en MTV y simultáneamente en BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand y VH1. El espectáculo también se transmitirá en español en UniMás.

Swift ha aumentado su número de nominaciones a 11, incluyendo siete para su video musical "Anti-Hero", después de que MTV anunciara cuatro categorías sociales adicionales a principios de este mes. Le sigue SZA con ocho nominaciones. Swift tiene actualmente 14 VMAs en su haber, ubicándola detrás de Beyoncé, que tiene 28 (incluyendo dos con Destiny's Child), Madonna, que tiene 20 premios, y Lady Gaga, que tiene 19.

Este año cuenta con un número récord de nominados por primera vez, con 35, incluyendo a Kim Petras con cinco nominaciones, Metro Boomin' con cuatro y Rema con tres. Aespa, Burna Boy, Davido, Eslabon Armado, FIFTY FIFTY, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sanchez y Toosii también están nominados por primera vez.

Taylor Swift and Nicki Minaj share a hug at the #VMAs red carpet. pic.twitter.com/1zWNiz7vCc— Pop Base (@PopBase) September 13, 2023

Shakira será premiada

Shakira recibirá el premio Video Vanguard y también se espera que actúe. Recipientes anteriores incluyen a Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Diddy recibirá el premio Icono Global y actuará en los VMAs por primera vez desde 2005. Será el tercer receptor de este premio, después de Red Hot Chili Peppers en 2022 y Foo Fighters en 2021.

Otros artistas programados para actuar incluyen a Cardi B y Megan Thee Stallion (interpretando su nueva colaboración, "Bongos"), Anitta, Demi Lovato, Fall Out Boy, Peso Pluma, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Måneskin, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Tomorrow X Together y más.