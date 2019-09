Lil Wayne cancela presentación por problemas con hotel

ESTADOS UNIDOS.- Lil Wayne tuiteó este sábado por la mañana que no podría actuar con Blink-182 en St. Louis porque fue expulsado de su hotel.

El cantante señaló que no podría hacer el espectáculo más tarde esta noche en el Hollywood Casino Amphitheatre, donde estaba listo para subir al escenario con B-182 y Neck Deep.

"Perdón por no hacer el show de esta noche en St. Lou kuz. Simplemente me sacaron del ritz y 12 me invocaban, así que me tengo que mover. Me arrojaste aquí. Maldita baba. Todo es amor", escribió.

Según información de TMZ, mientras Wayne afirma haber sido expulsado de la instalación, el Jefe de Policía interino del Departamento de Policía de Clayton, Mark Smith, dice que no se les pidió que se fueran y que fue una decisión voluntaria después de una disputa verbal con el personal del hotel.

Smith dice que la policía fue llamada al Ritz alrededor de las 10:00 a.m. debido a un "disturbio" en el vestíbulo que involucra a varios hombres, algunos de los cuales dijeron que incluían el séquito de Wayne. Además un oficial que vio a un hombre en la seguridad de Lil gritando a un empleado detrás del escritorio.

Los oficiales hablaron con varios testigos, incluidos miembros del personal que dijeron a la policía que habían recibido varias quejas de olor a marihuana procedentes de la habitación de Weezy. Los policías dicen que el personal afirmó haber llamado a la habitación de Wayne, pidiéndole que abriera las puertas de su balcón para mitigar el olor y, supuestamente, se enojó y bajó para enfrentarlos.

TMZ señala que el personal del hotel no presentó una queja ante la policía, y no encontraron evidencia de un delito que se haya cometido. Nadie fue arrestado como resultado.

Ahora, fuentes cercanas a Weezy dicen que la razón por la que él y su equipo vinieron a confrontar al personal no tenía nada que ver con la hierba sino con un mal protocolo.

Al parecer la recepción no dejaba de reenviar llamadas de un fan obsesionado, que aparentemente sabía que Wayne se estaba quedando allí.