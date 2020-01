Lil Nas X y BTS realizarán 'Performance' en los premios Grammy

La Academia de Grabación y CBS confirmaron oficialmente la mañana de este jueves que Lil Nas X y BTS actuarán juntos en la transmisión de premios Grammy este 26 de enero.

Cabe señalar que no es el primer ejemplo de crossover K-country-hip-pop. En julio de 2019, se lanzó una remezcla de "Old Town Road" de Nas que presentaba al rapero del grupo coreano, RM, retitulada "Seoul Town Road".

Según información de Variety, BTS no serán los únicos que se presentarán en la fiesta de "Old Town", ya que también se han reservado varios otros invitados eclécticos para el número. La estrella del country Billy Ray Cyrus repetirá la parte del dúo que llevó la melodía a toda marcha en un remix crítico al principio de su vida en la lista. También aparecerá la figura de EDM Diplo, quien hizo su propio remix de "Old Town Road", e invitó a Lil Nas X a su escenario en mayo pasado en el Stagecoach Festival para la primera aparición en vivo del joven rapero y, para realmente mezclarlo de nuevo en dirección al país, el joven yodeler Mason Ramsey.

Lil Nas X está nominada para seis Grammys, incluyendo mejor artista nuevo, disco del año, álbum del año , actuación de dúo / grupo pop, video musical y actuación de rap / canto.

Cabe señalar que el rapero ya tiene algunos premios, incluido un CMA compartido con Cyrus para el evento musical del año, un Premio de la Música Americana por su canción favorita de rap / hip-hop y dos premios BET, por un sencillo del año y la mejor colaboración.