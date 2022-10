"Lift Me Up": Rihanna regresa con emotiva canción para Black Panther

ESTADOS UNIDOS.- Los aficionados a la música han pedido el regreso a la música de Rihanna desde que decidió tomarse un descanso para enfocarse más en su faceta de empresaria. Sin embargo, la cantante barbadense finalmente ha hecho su regreso triunfal con el emotivo sencillo "Lift Me Up" para el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever.

El director de la película, Ryan Coogler, comentó que la participación de Rihanna en el proyecto fue para honrar al actor Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 a causa de un cáncer de colon en fase 3.

Honestamente, pienso que fue Chad. Un montón de cosas inalcanzables tenían que suceder para que esto pudiera lograrse y Rihanna fue muy clara en decir que aceptó hacerlo solo por él, declaró Coogler.

Tributo para Chadwick Boseman

"Lift me up" es una balada con una producción minimalista que deja todo el trabajo a la cautivadora voz de la intérprete de "Love on the Brain". La melodía es acompañada por un piano, un violín y un harpa. Además, durante los últimos segundos de la canción se integra un coro que enfatiza las melodías.

Levántame, abrázame, mantenme cerca, sana y salva / Abrázame cuando te vayas a dormir, guardame en el calor de tu amor cuando te marches, mantenme sana y salva.

Los seguidores de la cantante recibieron con mucho cariño la canción, asimismo los aficionados de la película, pues lo consideran un hermoso tributo a Chadwick Boseman y su atmósfera encaja perfectamente con la del largometraje próximo a estrenarse el 10 de noviembre.

