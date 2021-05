Lidia Ávila reveló que tiene nueve tatuajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las cantantes juveniles más queridas en el mundo del espectáculo son, sin duda alguna, las integrantes de OV7, y Lidia Ávila es una de las más seguidas por los fans de la agrupación, quien reveló que cuenta con nueve tatuajes en su cuerpo.

Además de cantar, Lidia sabe bailar, actuar y conducir, lo que le ha abierto las puertas para realizar colaboraciones en el programa “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, donde interactúa con sus compañeros en distintos temas de interés.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El pasado 28 de abril, la intérprete formó parte de la sección de “Trapitos al Sol”, misma que es liderada por Ana María Alvarado, y se trata de revelar situaciones importantes o secretos poco conocidos de los conductores.



Es fanática de Mazinger Z

En la primera parte de la sección, cada uno de los presentadores platicó cuál era su superhéroe favorito durante la infancia, a lo que Lidia Ávila reveló que le encantaba “Mazinger Z”, ya que se creía uno de los personajes femeninos de la exitosa serie de la década de 1980.

En superhéroes, de niña, me gustaba mucho esta caricatura, Mazinger Z, no sé se alguien la vio… ¡Me fascinaba! Pues salía Afrodita, entonces… se acuerdan que eran los proyectiles… sí, las bubis eran sus proyectiles… ella era como… eran robots”, dijo.

Los compañeros de Lidia en “Sale el Sol” no podían creer que le gustara una caricatura que normalmente le gustaba a los niños, pero ya ella explicó que la veía por Afrodita, con quien se identificaba más.



Los tatuajes

En la segunda ronda de confesiones, la cantante reveló que tiene nueve tatuajes en su cuerpo, tres de ellos son dedicados a sus hijos y uno más, a su amado esposo, con quien se puso de acuerdo para grabarse cada quien la inicial del nombre de cada uno.

“Sí, tengo nueve tatuajes. Este de aquí (muestra su tobillo derecho). Una ‘I’, de mi esposo Isaac y él se hizo la ‘L’, ay qué romántico… Y aquí (muestra el antebrazo derecho) son mis tres hijos: Sofía, Érik y Lidia. Son libélulas”, dijo.

Ávila explicó que escogió a las libélulas para representar a sus hijos porque cuando estaba embarazada de Sofía, su primera hija y que murió al poco tiempo de nacida, se la pasó dibujando libélulas.

“Tengo un cuaderno lleno de libélulas… rarísimo. Entonces, ahora, cada vez que hay una fecha importante se me aparece de pronto una libélula. Una vez iba en mi casa cruzando el jardín, y ella (Sofía) hubiera cumplido años ese día. Entonces voy caminando así de repente y te juro que veo una libélula morada, se me pasa enfrente (de la cara) dos minutos… se me salían las lágrimas”, recordó.

La conductora resaltó que su esposo había sido testigo de lo ocurrido, por lo que siempre ha creído que las libélulas son mágicas, al igual que los colibrís, ya que se dice que las personas fallecidas te vienen a visitar en forma de colibrí o libélula.

Lidia Ávila habla sobre sus tatuajes a partir del minuto 04:15