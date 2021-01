Lidia Ávila está de luto

CIUDAD DE MÉXICO.- Lidia Ávila brincó a la fama desde muy temprana edad, al unirse a la agrupación la Onda Vaselina, que años después se convirtió en OV7 logrando un éxito total en los 90's, gracias a sus canciones que entraron y se han mantenido en el gusto del público, sin embargo no todo ha sido color de rosa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante dio a conocer la lamentable noticia de que su suegro había fallecido, es por eso que aprovechó para dedicarle un mensaje de despedida.

Lidia describió al padre de su esposo como una persona muy alegre, generosa y respetuosa, además confesó que siempre que lo veía le pedía que le cantara.

Ayer se fué sin avisar y de manera repentina Don Enrique, “mi suegro” así le decía yo, esta foto fué de la última vez que estuvo en en nuestra casa. “Nuera” (así me decía) cántame!!! siempre me lo pedía y para mi era un placer cantarle, “nuera” nos tomamos una cubita?, alegre, caballeroso, generoso, gran bailarín, cantaba “A mi manera” de manera única, tenia más pila que cualquiera, amante del fútbol, gran abuelo, padre, empresario, amigo, en fin... no acabaría nunca de describir al tipazo que era “fuera de serie”, vivió la vida intensamente, feliz, hasta el último minuto. Asi como en la foto, así siempre lo recordaré. Descanse en paz suegro querido!!!" escribió Lidia.