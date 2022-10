Lidia Ávila comparte mensaje tras la muerte de su hermano

Ciudad de México.- La cantante Lidia Ávila compartió con sus seguidores una emotiva despedida en sus redes sociales para su hermano quien falleció recientemente.

La artista despidió a su consanguíneo con un mensaje que reflejaba el pesar de su partida junto a unas imágenes junto a él.

En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, que vamos hacer sin ti? Que no eras el que nos iba a cuidar a todos??? (sic)”