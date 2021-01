Líder de Intocable rompe el silencio tras ser vacunado contra el Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Muñoz rompió el silencio luego de que lo tundieran en redes sociales por haber presumido que se vacunó contra el coronavirus.

Tengo 3 días vacunado como perro contra el COVID..... Y me siento bien......������������������ — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 22, 2020

El vocalista de Intocable había presumido que gracias a sus palancas pudo acceder a la vacuna contra el Covid-19, lo que dividió opiniones, siendo la mayoría negativas.

Fue por eso que, a través de un video en Instagram, decidió aclarar cómo sucedieron las cosas, e incluso dijo que no fue cierto lo que dijo de tener palancas.

No fue por ‘palancas’, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando en que porque es Twitter no es un periódico serio, un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo, como de broma, no fue por eso”, dijo Ricardo.

El intérprete fue criticado debido a que en México la vacuna sólo está disponible para integrantes del sector salud (médicos, enfermeros, empleados de hospitales), por lo que aclaró que se la aplicó en Estados Unidos.

“Una, fue en Estados Unidos, la segunda, es que yo no le quité el lugar a nadie. Llegó el cargamento para los doctores, las enfermeras, como debe ser, no sé cómo se manejó al principio eso porque se supone que todos los doctores de primera línea dijeron ‘esto es lo que se ocupó y sobró'. Eso fue lo que pasó, señores, sobró, y lo postean en Facebook. Que ‘vamos a estar poniendo la vacuna contra el COVID en tal dirección’, era llegar, te parabas en fila, y había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie la inyección”, explicó.

Además, aunque él había escrito que pagó 20 dólares por la vacuna, terminó negando que esto fuera verdad.

“En Twitter dije ‘sí me costó 20 dólares de gasolina’, que fue lo que me costó para llegar allá, pero la vacuna no me costó absolutamente nada. El fin no era presumir que me la puse antes de tiempo, más que nada era para crear conciencia de que si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan, en mi creencia, y les estaba diciendo mis efectos secundarios, cómo me sentía, no era para crear una nota amarilla de ‘yo me la puse aja ustedes no’", remató.