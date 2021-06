Liam Payne revela que tuvo pensamientos suicidas cuando estuvo en One Direction

REINO UNIDO.- Liam Payne reveló que durante su estadía en One Direction, tuvo pensamientos suicidas, derivado de sus adicciones al alcohol y a las píldoras, y eso es algo que se había guardado hasta hoy.

El cantante británico, de 27 años de edad, se confesó en el podcast “Diario de un CEO”, de Steven Barlett, donde además de dar la primicia que había terminado su compromiso con la modelo estadounidense, Maya Henry, aseguró que aún le cuelan secuelas de lo que vivió hace varios años.

Liam detalló que cuando se formó el grupo One Direction, luchó por mantenerse sobrio durante la gira, ya que consumía pastillas y alcohol.

Había algunas fotos mías en un bote y estaba todo hinchado y lo llamo mi cara de pastillas y alcohol. Mi cara era diez veces más grande de lo que es ahora. El problema era que la mejor manera de asegurarnos era encerrarnos en nuestras habitaciones, y ¿qué hay en la habitación? Un mini bar, así que tuve una fiesta para uno que pareció durar años. Fue salvaje, pero la única forma de eliminar la frustración”, dijo.

En la entrevista, Lima mencionó a Barlett que lidiaba con su salud mental, por lo que el presentador lo cuestionó si en alguna ocasión había tenido pensamientos suicidas, por lo que el cantante le contestó que sí.

“Sí. Definitivamente hay algunas cosas de las que nunca he hablado de hacer con ello. Fue muy, muy severo”, apuntó.



EL PRECIO DE LA FAMA

Cuando Liam formó parte de One Direction, sólo tenía 16 años de edad, y obviamente no supo lidiar con lo que se le venía encima al volverse famoso; no supo lidiar con ello, ya que todo lo tenía hecho, su vida la tenía realizada… hasta ahora.

“Yo era director de una industria de 500 millones de libras (más de 700 millones de dólares) a los 22 años, pero si trato de pagar un seguro de automóvil, soy un inútil. ¿Recogiendo mi publicación? Soy la peor persona del mundo. Estás engañado en tu crecimiento”, recalcó.

El intérprete comentó que a pesar de ser millonario, se siente como un niño cuando no sabe qué hacer y ha comprendido que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad.

“No existe ningún vínculo entre el dinero y la felicidad. Es un mito. El dinero es la capacidad de relajarse en ciertas cosas”, añadió.



MALOS HÁBITOS DURANTE LA PANDEMIA

Liam Payne, de 27 años de edad, también reveló que el encierro de la pandemia hizo que recayera en el consumo del alcohol, además de que se descuidó en su salud y subió varios kilos, lo que anímicamente no lo tiene tan bien.

“Me preocupé hasta los últimos meses. Creo que mucha gente ha consumido el mismo tipo de alcohol. Se estaba haciendo cada vez más temprano y más y más fácil de ir. Lo que he encontrado más que nada con el alcohol son los límites. Lo que me atrapó, hice una actuación en televisión con los BAFTA y me decepcionó. No tenía el aspecto que quería”, expresó.

En la misma entrevista, el cantante dijo que los problemas personales que tenía consigo mismo lo hicieron cancelar su compromiso con la modelo estadounidense, Maya Henry, a quien le había propuesto matrimonio en agosto de 2020.