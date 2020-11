Liam Payne asegura que hay fantasmas en su casa y podría hacer un reality show sobre ello

ESTADOS UNIDOS.- Luego de anunciar que adquirió una residencia, el cantante Liam Payne aseguró que el inmueble estaba habitado por fantasmas y, aunque lo crean o no, él ha sentido su presencia.

Anoche no dormí nada bien. Me he mudado a una casa que está aún más encantada que todas las anteriores. Fue construida en 1500, es vieja y espeluznante”, publicó en su Instagram.