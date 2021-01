¡Levantan castigo a Daniel Bisogno! Reaparece en "Ventaneando", después de un mes de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya lo había anunciado el periodista Alex Kaffie en su columna del fin de semana, hoy finalmente reapareció a cuadro el presentador del programa "Ventaneando" Daniel Bisogno, tras varias semanas de especulaciones y ausencia en medios.

A pesar de estar más de un mes fuera del aire, Daniel Bisogno se mantiene como una de las piezas claves del programa "Ventaneando", dirigido por Pati Chapoy, desde hace 25 años en la televisora del Ajusco.

Finalmente terminó el largo castigo impuesto a Bisogno, y hoy lunes 18 de enero, el presentador regreso a su lugar y recuperó su sitio en la sala que distingue la escenografía del programa de espectáculos.

Qué creen... ya estamos listos para el programa de hoy. Los esperamos a las tres!!! pic.twitter.com/hnr2hMIVU9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 18, 2021

Desde antes del programa, la cuenta de Twitter de la emisión presumió una fotografía del actual equipo completo, liderado por Pati, y con Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, muy sonriente junto a Daniel Bisogno.

Una vez al aire, no se mencionó nada de su ausencia o de su aparición a cámaras después de un largo tiempo, empezó el programa como si nada hubiera sucedido, presentando una nota de Mon Laferte y comentando lo sucedido a la abuelita de Thalia y Laura Zapata.

Laura Zapata denunció haber encontrado a su abuelita Eva Mange con lesiones y pésimos "cuidados" en un sitio de asistencia para adultos mayores. #Ventaneando25Años ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/WdakmvR5rr — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 18, 2021

EL agridulce sentido de humor del presentador de espectáculos se notó ausente durante las semanas que sobrellevo su castigo, pero su rostro nunca dejó de aparecer en la señal de TV Azteca.

Esto se debe a que Daniel Bisogno siempre ha formado parte de los promocionales por el 25 aniversario del programa de farándula, mismo que desde el 14 de diciembre la misma Pati Chapoy presumió en sus redes sociales.

Algo grande va a suceder... Nos estamos preparando #Ventaneando2021 pic.twitter.com/fitt33IVe9 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) December 15, 2020

¿Por qué lo castigaron?

Daniel Bisogno explotó el pasado 9 de diciembre, cuando en ‘Ventaneando’ cuestionaron el porqué Vicente Uribe, novio de Marjorie de Sousa, decidió hablar con el programa de YouTube "Chisme No Like" (conducido por Javier Ceriani), y no con medios mexicanos como ellos.

“Van con un pobre diablo como ese. Que no da una y que tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Es el asqueroso más grande el Ceriani. Y además con esa jeta de bruja mal cogida. Perdónenme, pero sí, asqueroso, malviviente”, expresó Bisogno en la transmisión en vivo. Bisogno recalcó su opinión en Twitter: “Y mil veces lo diré a un ser tan asqueroso y con tan asquerosa ética como esa pinché bruja mal cogida”. Pero después borró el mensaje y no volvió a hablar del tema.

Desde ese momento, dejó de aparecer en "Ventaneando", castigo conocido en la historia de la emisión, en la que hasta Pedro Sola ha bromeado al decir que Pati “los manda a descansar”.