Levanta Enrique Guzmán querella contra Gustavo Adolfo Infante por el caso Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo capítulo por las acusaciones que la modelo Frida Sofía hizo contra su abuelo Enrique Guzmán continúan, luego que el padre de Alejandra Guzmán, ha levantado una querella contra Gustavo "N", nombre de pila que coincide con Gustado Adolfo Infante, quien fue el primer periodista en entrevistar a la nieta de Silvia Pinal respecto a la controversia que ha estado en medio de los reflectores durante la última semana.

El intérprete de rock&roll compartió en sus redes sociales un comunicado firmado por el abogado penalista Marco López, quien está en la defensa de la estrella de la música. En él se indica que la querella presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también está formulada contra quien o quienes resulten responsable por "su probable participación en hechos con apariencia de delito de Discriminación".

De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es mencionado en el informe, "se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días" al que "provoque o incite al odio o a la violencia".

"La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesual oportuna, la represetación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación integran del daño a la víctima", se lee en el comunicado compartido por Enrique Guzmán.

Recordemos que también hace unos días el intérprete de "La Plaga" levantó también una querella contra su nieta por los dichos de abuso que hizo contra él.

“La querella fue formulada en contra de Frida “N” y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán”, citaba el comunicado compartido.

¿Cómo empezó el escándalo entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

Fue en la primera semana de abril que Frida Sofía dio a conocer en una entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella cuando tenía 5 años, señalando que siempre fue muy abusivo y hasta la hacía temblar porque "fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo".

"Me manoseó… desde los cinco (años) (...) Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", añadió la hija de Alejandra Guzmán..

Luego de ello los mensajes en apoyo a la también modelo no se hicieron esperar, pero tampoco la reacción familiar, pues el cantante de rock&roll también acudió a un programa para hablar en torno al escándalo.

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera", fueron las palabras que el intérprete de "La Plaga" dio en entrevista con Pati Chapoy que estuvo marcada por el llanto de la estrella por las acusaciones realizadas en su contra.

"Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no ví y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa", dijo quien fuera vocalista de los Teen Tops.