Lety Calderón se niega a tener amistad con Yadhira Carrillo

Ciudad de México.- Aunque la actriz Yadhira Carrillo siempre se ha mostrado respetuosa con Leticia Calderón, la ex de Juan Collado reaccionó a la posibilidad de tener una amistad con la actual esposa del padre de sus hijos.

En su encuentro con los medios de Chisme No Like, la artista se mostró tajante al escuchar la posibilidad de entablar una relación cordial con su colega. “No hay relación. No (hay contacto)”, expresó al respecto.

Ante las preguntas de la forma en que se lleva o tiene contacto con Juan Collado, quien sigue en detenido en prisión defendiendo su inocencia tras ser señalado de lavado de dinero y otros ilícitos, Lety explicó:

A veces hablamos, él es el que nos llama, llama mucho a Carlos, sobre todo habla muy seguido con él, nosotros no tenemos forma de comunicarnos con Juan, pero habla muy seguido y ya Carlo le comenta lo que pasa en la casa, a veces Juan pide hablar conmigo y ya platicamos de pormenores de los hijos”

Función de madre

De la misma manera, Calderón subrayó que ha cumplido cabalmente con su función de madre de familia. “Yo estoy atenta a mis hijos, he estado atenta al 100 por ciento, yo los educo, yo estoy con ellos, yo los acompaño, son mi responsabilidad, y han sido mi responsabilidad”.

Sin embargo, la artista dejó en claro que no le interesa tener algún vínculo con Yadhira, mientras el reportero le mencionaba la posibilidad de tener una comunicación saludable con ella.

“¿Por?... No, no necesariamente, me da mucha risa que a fuerza nos quieran unir cuando no hay nada que nos una, absolutamente nada. Lo digo con todo respeto, es una realidad. Todas las cosas que tengo que hablar de mis hijos con Juan las hablo con Juan. Si yo necesito algo acudo a Juanito, que es el hermano de mis hijos, o acudo a Mar que es la hermana de mis hijos. Cuando necesito algo, si no, yo lo soluciono, lo he solucionado por 17 y 18 años”, culminó.