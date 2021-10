Lety Calderón niega operaciones estéticas

Ciudad de México.- La actriz mexicana Leticia Calderón se pronunció al respecto de la información que se divulgó hace un par de días en las que se aseguró que además de haberse sometido a una operación de vesícula, también aprovechó su estancia en el hospital para hacerse una lipoescultura de espalda y cambiarse los implantes de seno por unos más grandes.

Negando tajantemente esta noticia durante la entrevista que brindó al programa “Despierta América”, Leticia Calderón comentó que no tendría motivos para desmentirlo de ser cierto.

A mí me da mucha tristeza esta revista porque yo sí le tenía un gran cariño, por los colaboradores, y porque es su chamba. Dicen que hay una frase que dice ‘no hay mujer fea, sino marido pobre’, y yo no tengo ni marido, entonces, yo estoy tan orgullosa de lo que soy, de cómo estoy, de mis canas, de mis arrugas, de mi celulitis, de mis estrías, yo nunca he necesitado operaciones ni nada”

Explicó la artista.

Lety demuestra que no se operó

Posteriormente, Lety se movió en su asiento para demostrar que sigue prácticamente igual que antes. “¿Me ves algo?... o sea, soy la misma, talla de siempre… y además tampoco lo ocultaría, o sea, si no ocultó las arrugas ni la celulitis, ni mis canas, ¿por qué me avergonzaría?, ¿qué tendría de malo hacerme algo? .... mañana si me opero, si me pongo, si me pinto, si me hago, se me va a notar”.

Sin darle gran importancia a este tipo de noticias, la artista de 53 años se mostró agradecida de tener salud y poder seguir cuidando de sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su relación con el abogado Juan Collado.