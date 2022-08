Lety Calderón dice ser una madre celosa

Ciudad de México.- La actriz Leticia Calderón apareció en compañía de su hijo Carlo durante el homenaje que se realizó para Silvia Pinal en Palacio de Bellas Artes.

Aunque la artista se mostró accesible con la prensa mientras le cuestionaban su vida profesional, al escuchar que su hijo ya estaba en edad de recibir pirópos y tener pareja la artista respondió: “te voy a dar eh”.

Y aunque uno de los reporteros insistió con el tema y mencionó que ya olía a suegra, Calderón hizo un gesto de golpearlo mientras dijo: ''Síguele''.

Confiesa que es celosa

Pero la situación no se detuvo ahí, por lo que ante la pregunta sobre si era una madre celosa, la intérprete recalcó con una gran sonrisa: “Sí, mucho y ¿qué?”.

Ante los comentarios sobre si nadie va a estar a la altura de sus hijos, Lety explicó: “¿pues qué te puedo decir?, soy mamá, pero la verdad es que, ya hablando en serio, pues no importa si me gusta a mí, le tiene que gustar a él”.

Sobre lo que pide para sus hijos, la artista manifestó:

Yo solamente espero que escoja una buena chica, que lo quiera, evidentemente todo lo que decimos las mamás, que tenga valores, que tenga educación y lo haga feliz, y mientras él sea feliz yo lo voy a tener que aceptar”

Parejas mayores

Finalmente, Leticia Calderón confesó la postura que tendría si su hijo Carlo en algún momento inicia un romance con una mujer 10 años mayor que él.

“No me pongas en ese dilema por favor porque no, sabes que una vez pasó con mi hermano, yo le llevo 10 años y una vez llegó con una galana de mi edad, y le dije ‘no, no’. La corrí, evidentemente le dije a mi hermano ‘oye no, o sea, soy tu hermana, no puede ser’, pero bueno, ese fue otro caso, no sé, no podemos hablar de las edades ni de los estilos, ni de los sabores, ni de los gustos, hasta que llegue y él solamente la va a elegir”, explicó al respecto.