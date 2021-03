Leticia Calderón sólo por “necesidad” trabajaría con Yadhira Carrillo, asegura

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Calderón habló sobre la relación que han mantenido sus hijos con Yadhira Carrillo, actual pareja de Juan Collado, además de confesar si estaría dispuesta a trabajar con la esposa de su ex marido.

Durante la entrevista que concedió al programa Suelta la Sopa, la actriz reflexionó sobre la posibilidad de llevar una relación más cordial con Carrillo, a lo que sin dudarlo replicó: “Te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica, cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada, por supuesto dolida, me costó un mes”.

No obstante, Lety siempre supo que tenía un vínculo inseparable con el padre de sus hijos Luciano y Carlo. “Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que, si se fue, pues ¿qué podía hacer?, traté de darle lo mejor, traté de ser una buena esposa, no le gustó mi manera o mi forma, no se dio, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”.

Sin embargo, Calderón recordó que cuando sus hijos eran pequeños, se asustaban y le huían a Yadhira Carrillo.

“Hubo una vez que yo le decía a Juan ‘llévate a los niños de vacaciones, llévatelos a tu casa, llévatelos un fin de semana, oye también te tocan’, porque él nunca dijo ‘no, no, no’, y yo dije ‘oye, yo te los llevo a tu casa, nada más déjame darle a esta niña mi teléfono’, […] cuando una vez fueron a casa de su papá y que estaba ella, y uno de mis hijos me dijo ‘mamá me asustó, perdóname, iba subiendo las escaleras, la vi, me asustó y corrí’, que cabe destacar que yo diseñé esa casa, pero bueno, entonces estaba subiendo, me lo imagino perfecto porque sé dónde está el cuarto de la tele, y me dijo ‘estaba subiendo y ella estaba parada en las escaleras, pero yo me levanté la cara, la vi y me espanté y corrí y me baje’, y le dije ‘la saludaste’, me dijo ‘no mamá, me asusté y me baje’, le dije ‘pues muy mal hecho’”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si podría trabajar o tener una amistad con la esposa de su ex pareja, Lety comentó: “Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita, entonces, si hay la necesidad de hacerlo lo hago, creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir ‘¡ay, sí!, mañana la pongo en la lista de navidad’, no, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mi hacia ella y si puedo decir ‘lo que está diciendo es mentira’, porque yo sé que lo que está diciendo es mentira”.