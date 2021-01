Leticia Calderón reveló que sus hijos dieron positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse la noticia que Leticia Calderón diera positivo a Covid-19 y fuera hospitalizada, la actriz reveló que también sus hijos dieron positivo a la prueba del SARS-CoV2, pero ya están bien.

Fue en una entrevista que Leticia otorgó al programa “Despierta América” donde confesó que sus hijos Carlo y Luciano, también habían sido víctimas del coronavirus y se los detectaron cuando ella estuvo hospitalizada en una segunda prueba.

Estando en el hospital, les mandé a que les hicieran otra vez la prueba a mis hijos que habían salido: Luciano siempre estuvo positivo y Carlo siempre estuvo negativo. Pero, al hacerles la prueba 15 días después, digamos, de la primera prueba, ahora los dos salieron positivos, pero no tienen síntomas, mi pregunta es, ¿Se les médica, es cómo la resaca, qué cuidados debo tener con ellos?”, comentó.

La originaria de Guaymas, Sonora, aseguró que sus hijos ya pasaron el período de la enfermedad y afortunadamente fueron asintomáticos, pero aún así, siguen tomando las medidas de protección en casa y no salir a la calle para evitar recaídas.

“No, afortunadamente, no tienen síntomas, ya están en sus clases en línea, usamos tapabocas aquí en casa, de todas maneras, la sana distancia y no hemos salido, obviamente, no he salido y mis hijos tampoco, hay que seguir cuidándonos”, agregó.

La estrella de “Imperio de Mentiras” confesó que cuando ella fue diagnosticada con coronavirus sintió mucho miedo, ya que hace varios años tuvo una neumonía atípica y sus pulmones no quedaron bien y no sabía cómo reaccionaría su sistema respiratorio.