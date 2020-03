Leticia Calderón niega que Yadhira Carrillo le ofreciera dinero para sus hijos

Leticia Calderón sigue haciéndose cargo del cuidado y la manutención de sus hijos a casi un año de que Juan Collado, padre de los dos adolescentes, se encuentre preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

A pesar de que en alguna ocasión se dijo que Carrillo le llegó a ofrecer dinero a Calderón para la manutención de los menores de edad, es ahora la ex de Collado quien desmiente esta situación.

Durante su encuentro con la prensa en la misa de su más reciente proyecto en televisión, Leti explicó: “Yo sé que ella respeta a mis hijos, así debe de ser y le agradezco que respete a mis hijos, porque pues claro, llegaron mucho antes que ella y es una responsabilidad de Juan, no de ella, de Juan, y Juan cuando pudo se hizo cargo de mis hijos económicamente y yo siempre lo he dicho, ha sido un gran proveedor, y ahorita pues bueno, él se encuentra en una posición donde no es por gusto, o sea no me quitó el dinero por gusto, sino por esta situación y esperemos que se solucione, primeramente por su libertad, por su estabilidad emocional, y evidentemente porque yo pienso mucho en mis hijos”.

Finalmente, Leticia Calderón reveló que antes de esta esta situación legal que enfrenta su ex, ellos ya tenían planes para velar por el bienestar de sus hijos, sobre todo de Luciano.

“Es un niño con una discapacidad, donde estábamos planeando un fideicomiso, un tipo de cosas para poder protegerlo el día de mañana, yo afortunadamente ya pude comprar un departamento que estoy pagando mes con mes, para que por lo menos tenga donde vivir y estoy poniéndole todas las ganas, estudiando, está en segundo de secundaria y ahorita estamos en etapa de exámenes, pero yo quiero que haga su prepa y si se puede su universidad, para que él el día de mañana se pueda sostener solo y que la sociedad del brinde trabajo”, remató.