Leticia Calderón desmiente a Yadhira Carrillo y revela que su ex esposo no tiene comunicación con sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasas horas de que Yadhira Carrillo asegurara que su esposo Juan Collado era un padre preocupado por sus hijos y que siempre estaba al pendiente de ellos, incluso ahora que se encuentra privado de su libertad en la cárcel, la que ha salido a desmentir esta versión es Leticia Calderón, madre de dos de los hijos del abogado.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz se mostró algo incómoda al escuchar el nombre de su colega, y al mencionarle que ella estaba a favor de que los adolescentes no fueran al reclusorio a ver a su padre, Calderón únicamente dijo: “Sí, qué bien”.

Sin embargo, como las preguntas sobre la relación entre Juan Collado y sus hijos continuaba, Leticia no pudo negar su molestia por el tema y tajantemente respondió:

Ya he dicho mil veces que en el momento en que Juan me llame para pedirme a los muchachos, con muchísimo gusto van… no les ha hablado, no les ha llamado, no los ha solicitado, yo no puedo hacer más nada, es que de verdad es bien desgastante”.