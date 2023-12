Lesslie Polinesia fue hospitalizada de urgencias durante embarazo

Ciudad de México.- Lesslie Polinesia sorprendió al revelar que fue hospitalizada de emergencia después de anunciar que sería mamá por primera vez.

A pocas semanas de que la influencer compartiera un video donde confirmaba que debutaría como madre, ahora informó que fue internada en un hospital.

Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba… Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”