Leslie Shaw denuncia ser víctima de estafa y filtración de videos íntimos

PERÚ. – La cantante, bailarina, actriz y modelo peruana, Leslie Shaw, compartió por medio de sus redes sociales que ha sido víctima de estafa por parte de una persona cercana a ella.



Shaw asegura que una mujer le robó más de 39 mil dólares durante los años que trabajó junto a ella manejando su cuenta de OnlyFans, además, confiesa que la acusada tiene en su poder fotos y videos íntimos suyos, los cuales podrían ser filtrados en redes sociales.

He sido víctima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mí, a quien le otorgué toda mi confianza y cariño durante muchos años, me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando”, escribió la actriz.

Leslie Shaw responsabiliza a quien publique imágenes íntimas de ella



“Esta persona, debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social. A todos mis fans sólo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y en las malas”, agregó la también modelo.



Para finalizar la publicación, Leslie Shaw se dijo estar muy triste, pues poco a poco ha ido perdiendo la confianza, “Si estoy triste desde hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra, yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”, finalizó la también modelo.



Por medio de un programa peruano, la actriz mencionó que la mujer era la community manager de su cuenta de OnlyFans y el abogado de Shaw aseguró que la mujer había salido del país con destino a Colombia el día que se enteraron de los hechos.



“Leslie se dio cuenta de la forma como ella ha estado manejando sus cuentas. Desviando el dinero hacia sus cuentas personales, utilizando las claves de OnlyFans. Han utilizado su imagen, fotos de cuerpos que no son de ella. Han hecho conversaciones con los fans y no ha sido Leslie”, comentó el abogado.



¿Quién es Leslie Shaw?



Leslie Ann Shaw Thays, nombre completo de la actriz, es conocida por representar a Perú en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y ser la subcampeona en la primera temporada de El Gran Show de 2011.



En 2019, Leslie, de 33 años, obtuvo gran reconocimiento por participar en el sencillo “La Faldita” junto con el dúo venezolano Mau & Ricky, además, colaboró como telonera en las giras que se llevaron a cabo en Lima el 9 de mayo de Maluma.



El 26 de julio de ese año participó en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima junto con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, realizada en el Estadio Nacional de Perú.