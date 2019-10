“Les va a repercutir”: Mhoni Vidente queda fuera del programa Hoy; Magda Rodríguez la despide

CIUDAD DE MÉXICO.-Mhoni Vidente es sin duda una de las mujeres que da los horóscopos más famosa del País.

Pero su gran popularidad no evitó que la corrieran del programa Hoy, de Televisa.

Mhoni Vidente ya no está en 'Hoy'", señaló la estrella de la televisión.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Alatorre, confirmó que Magda Rodríguez, productora del programa, "le dio las gracias", a pesar de que su contrato terminaba en diciembre.

“Dice Magda que los ejecutivos ya no querían que estuviera ahí, por equis cosa. Que no era la manera, si soy cumplida, si te ayudo a trabajar, pero me dijeron que los directivos ya no querían que estuviera ahí”, añadió.

Mhoni Vidente dijo sentirse extrañada, ya que siempre cumplió con su trabajo, y su personaje impulsaba el rating y las redes sociales del programa matutino.

“Se que eso le va a repercutir totalmente al programa y yo estoy bien porque cumplí en todos los sentidos y me voy con la cara en alto”.