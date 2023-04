Leonardo de Lozanne responde rumores de infidelidad a Sandra Echeverría

Ciudad de México.- Leonardo Lozanne se manifestó tras los rumores sobre los supuestos señalamientos que hizo Karla Souza en el podcast de Roberto Martínez.

Souza mencionó en el episodio que un intérprete le había confesado que le había sido infiel a su mujer, aunque se separó de ella después de que le hiciera lo mismo al no soportar su infidelidad por machismo.

En su estadía por la alfombra roja de las 100 presentaciones de al obra ‘’La Clase'' el músico fue abordado por los medios sobre dichas declaraciones, a lo que respondió.

Yo nunca me la he encontrado en ningún avión, pero además pregúntenle a ella, pero además ella muy educadamente no quiere revelar con la persona que fue […] pero pregúntenle ‘¿fue Leo o no?’, y va a decir ‘no?, ya bye”

Sin cuidado

El cantante aseguró que, durante su matrimonio con Sandra Echeverría, no hubo ninguna persona que fuera la tercera en discordia. “Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida […] pero fue un medio ahí chafa, patito que inventó, necesitan la nota”; explicó a los reporteros con una sonrisa.

De la misma manera, Lozanne aseveró que este tipo de rumores sobre su persona lo tienen sin cuidado. “A mi me da risa, son burradas, digo, cuando tienes culpa, pues sí enójate, preocúpate, pero nada”.

Finalmente, el intérprete manifestó que aún no ha firmado el divorcio de Sandra Echeverría, pero cuando le cuestionaron si se encuentra en la misma situación que Andrea Legarreta y Erik Rubín en cuanto mantener la esperanza de rescatar su matrimonio, Leo únicamente dijo: “mis respetos, pero yo no regreso”.