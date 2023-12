Leonardo García realiza movilización para recuperar su departamento

Ciudad de México.- Leonardo García expresó su descontento frente a la prensa, después de que fuera desalojado del departamento donde vivía en México.

El actor se reencontró con los medios durante la movilización que organizó cerca de su antiguo hogar, y reveló que debido a la supuesta mala práctica de su antiguo abogado es que sufre por esta situación.

Espero que los jueces entiendan mi posición, fui doble víctima de la inmobiliaria y del abogado que supuestamente nos estaba ayudando, pero cómo te van a ayudar si ni siquiera te avisan de las notificaciones, se le avisó ‘oye, ¿qué está pasando?’, [nos respondió] ‘no, todo está bien, ya vamos en camino, todo lo vamos a arreglar, ya vamos a llegar a un acuerdo’”

Explicó García.

Conflicto con inmobiliaria

Asimismo, el artista de 50 años reveló que su conflicto con la inmobiliaria es de varios años, y que su intención siempre fue el querer llegar a un acuerdo con ellos. “Fueron cinco años, nosotros también estábamos desesperados por nuestras escrituras, por dejar las cosas bien, nunca quisimos hacer problema, simplemente queríamos que ellos arreglaran el barco que nos vendieron como algo extraordinariamente bien”, externó.

“De hecho algunos vecinos ‘oye ¿por qué no nos acercamos?, ¿qué está pasando?’, y el abogado insistía ‘no, no, les vamos a ganar, nosotros vamos a saber qué (hacer)’, pero nosotros no queríamos pleito, nosotros queríamos un pequeño arreglo nada más, eso es todo. Entonces las cosas se salieron de control, esto es justicia nada más”, agregó.

Tras comentarle que ese mismo abogado fue el que anteriormente tuvo problemas con Daniela, hija del actor Héctor Parra, Leonardo manifestó que por ahora no ha tenido oportunidad de charlar con la joven que actualmente participa en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

“No, todavía no, a ella le pasó lo mismo con este abogado, ¡qué casualidad!, que a ella también la desalojaron por la negligencia o por algo mal”, dijo Leonardo, y recalcó: “Yo no quiero hablar mal de nadie, yo quiero simplemente ser transparente… o sea, de mis novelas, de todo mi dinero y mi trabajo quise hacer mi casa, tener mi familia”.

En casa de un amigo

Finalmente, el actor confesó que en este momento se encuentra viviendo en casa de un amigo y aclaró que fue la única persona del conjunto de departamentos que fue desalojado la semana pasada.

“Nada más fui por el momento, porque según esto fue una cuestión colectiva, pero luego me enteré, porque nunca me dio el expediente, tuve que ir yo personalmente. Se presentó cuando me estaban desalojando, ¿qué puedes esperar de un abogado así?, llegaron mis amigos a auxiliarme, estaba yo completamente solo en una situación así, o sea, ¿qué puedes esperar si tu abogado no viene a auxiliarte?”, declaró.