Leonardo García reaccionado a las declaraciones de su padre: “solo estoy tratando de ayudar”

Ciudad de México.- Leonardo García mostró su postura después de que su padre expresara su descontento y arremetiera contra él por meterse en los asuntos de su herencia y los cuidados que le da su esposa.

Al ser captado por Ventaneando en su llegada por el Aeropuerto de la Ciudad de México, el artista reveló que hasta ahora no ha visitado a Andrés. “No, no se ha podido, por las circunstancias no se ha podido”, explicó.

Respecto a las declaraciones que hizo sobre Margarita y Andrés López Portillo, donde los señaló de aprovecharse del actor para quitarle sus bienes, Leo dijo: “pues sí, como bien dije una vez… Mira, esto ya es un circo, esto yo nada más he tratado de ayudar, eso es todo, pero ya también la forma en que me habla…”.

Trata de ayudar

Precisamente por la dura manera en que el primer actor le respondió, Leonardo finalmente expresó:

La forma en que me habla tampoco me gusta, yo solamente estoy tratando de ayudar. Un día dice ‘no me ha dado mi dinero’, y luego dice otra cosa. Solamente he tratado de ayudar, pero sale el tiro por la culata”

Tras la denuncia de Leonardo con relación a que supuestamente el hijo de Margarita Portillo vendió la propiedad de “El Castillo” y le dio muy poco dinero a su padre por esta transacción, además de que Margarita no cuidaba adecuadamente al artista, Andrés García rompió el silencio asegurando que su hijo nunca se ha interesado por él, y que solo está al pendiente de las situaciones económicas o materiales, en lugar de preocuparse por su salud.