Leonardo García defiende a su madre tras declaraciones de Andrés García

Ciudad de México.- Leonardo García utilizó su cuenta de Instagram para despotricar contra su padre, después de que Andrés señalra a su ex pareja Sandra Vale por haberle suministrado narcóticos a sus hijos.

“Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá”, dijo molesto el protagonista de Pedro Navajas.

Después de que distintos medios difundieran dichas declaraciones, Leo retomó sus redes para expresar el descontento contra su padre.

Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer!!! primero quiso matar a Roberto Palazuelós, luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años (sic)... Hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre yo siento que esta última declaración es inaudito (sic)!!!”