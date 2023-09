Leonardo García confirma que sí impugnarán el testamento de don Andrés

Ciudad de México.- Leonardo García expresó que no se quedará de brazos cruzados para recuperar el patrimonio de su padre, Andrés García.

Aunque el actor dejó un testamento, Leonardo aseveró en su encuentro con los medios que Andrés tuvo algunas diferencias con Andrés López Portillo, hijo de la viuda del artista.

Las entrevistas que yo llegué a dar, la que dije de lo del Castillo y todo fue que mi papá me pidió que lo dijera, o sea, yo no insulté a nadie, yo fui muy ecuánime, fui perfecto, yo nada más ‘bueno jefe, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?, tú puedes hacer con tus propiedades lo que tú quieras’, [me dijo] ‘este muchacho no me ha contestado, ya vendió otra de las propiedades’, yo ok, ¿pero qué es lo que quieres que yo haga jefe?’, [respondió] ‘ve a los medios y di lo que te estoy diciendo’, y eso fue lo que yo hice”

Dijo el también actor sobre la famosa propiedad que pertenecía al artista.

Se aprovecha de su padre

Posteriormente, el también empresario reveló que Andrés Portillo presuntamente se aprovechó de su padre. “Él me dijo muy claramente que López Portillo había vendido, una [propiedad] se la regaló en vida, que eso sí me consta, pero El Castillo me dijo que ese no, que era dinero de él y no le había contestado el teléfono en dos meses, y que no le había dado el dinero”, contó.

En este sentido, es que Leonardo confesó que sus familiares pelearán por el legado de Don Andrés. “En esas andan, ese tipo de cosas yo como lo repito, me mantengo al margen, no me gusta hacer chismes de este tipo, yo soy un actor, yo he trabajo toda mi vida, y no me caracterizo por hacer escándalos de este tipo, ustedes me conocen muy bien”, declaró.

Al hablar de la idea de realizar una bioserie del primer actor, Leo expresó: “Sí, claro que la hay, pero ya esos temas yo no soy muy participe de hablar de eso, pero pues ahí está la situación de la herencia y todas estas cosas que ya mi papá estaba grande, a lo mejor no se vea bien, ya estaba muy grande, en fin, veamos qué pasa”.

Finalmente, Leonardo García levantó la mano para protagonizar una serie biográfica de su padre. “Obviamente, tenemos muchas cosas en común, pero si no en un futuro haré la mía y también hay muchas cosas buenas que contar”, dijo al respecto.