Leonardo DiCaprio firma nuevo acuerdo con Apple

ESTADOS UNIDOS.- Mediante su compañía Appian Way, Leonardo DiCaprio ha firmado un primer acuerdo de cine y televisión con Apple con el que desarrollarán nuevas series de televisión y películas.

Según información de The Hollywood Reporter, Appian Way tuvo un contrato cinematográfico de tres años con Paramount Pictures y, antes de eso estuvo en Warner Bros. En cuanto a la televisión, la compañía de DiCaprio que dirige junto Jennifer Davisson, no había tenido un pacto antes de este.

El acuerdo extiende la relación de Appian Way con Apple más allá de la película ‘’Killers of the Flower Moon’’ y la serie de televisión ‘’Shining Girls’’. Apple pagó $ 200 millones por ‘’Flower Moon’’, que reúne a la estrella DiCaprio con el director Martin Scorsese, en mayo después de que Paramount se resistiera al presupuesto de la pieza del período oscuro.

En el lado de la televisión, la película de suspenso ''Shining Girls'' es protagonizada por la ganadora de Elisabeth Moss y producida por Appian Way y MRC Television. Apple obtuvo los derechos de ''Shining Girls'' el año pasado después de un proceso de licitación competitiva. El proyecto se ha desarrollado en silencio desde entonces con DiCaprio y Moss unidos a la estrella.

Los créditos de Appian Way incluyen ''The Right Stuff'', ''Grant'', ''The Revenant'', ''The Wolf of Wall Stret'', ''The Aviator'', ''Shutter Island'', ''The Ides of March'', ''docs Virunga'', ''Cowsiracy'', ''Sea of Shadows'', ''Ice on Fire'' y ''National We's'' de National Geographic.

Appian Way es el último acuerdo general para Apple y se une a una lista de productores de talento que incluyen Idris Elba, Ridley Scott, A24, Imagine Documentaries, Sesame Workshop y Peanuts.